В Украине может пройти чемпионат мира по футболу

Новости спорта:Украина будет претендовать на проведение юниорского чемпионата мира по футболу.

Во время встречи с генсеком УЕФА Александером Чеферином в Киеве чемпион мира Александр Петраков заявил, что Украина способна провести мундиаль U17 или U20.

Председатель УАФ Александр Павелко поддержал Петракова и заметил, что сделает все, лишь бы Украина получила право на проведение таких соревнований.

После того, как команда Александра Петракова выиграла чемпионат мира, мы будем просить поддержки всех членов УЕФА, чтобы они, в свою очередь, поддержали нашу заявку в ФИФА, и рассмотрели возможность проведения в Украине мирового футбольного чемпионата среди юниоров.

В ответ Чеферин заметил, что при наличии хорошей инфраструктуры всегда есть хорошие шансы на проведение крупных соревнований.

Напомним, что господин Чеферин побывал в Украине с двухдневным визитом.