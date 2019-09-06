Скачать
Пятница, 06.09.2019
Символическая сборная 2019: ФИФА назвала имена всех номинантов
Символическая сборная 2019: ФИФА назвала имена всех номинантов
Свитолина уступила Серене Уильямс в полуфинале US Open (Фото, Видео)
Свитолина уступила Серене Уильямс в полуфинале US Open (Фото, Видео)
Мировой биатлон скорбит: не стало трехкратного олимпийского чемпиона
Мировой биатлон скорбит: не стало трехкратного олимпийского чемпиона
Динамо заявилось на Лигу Европы: список игроков
Динамо заявилось на Лигу Европы: список игроков

В Украине может пройти чемпионат мира по футболу

В Украине может пройти чемпионат мира по футболу
14:59 Сегодня Телеграф ua-football.com/

Новости спорта:Украина будет претендовать на проведение юниорского чемпионата мира по футболу.

Во время встречи с генсеком УЕФА Александером Чеферином в Киеве чемпион мира Александр Петраков заявил, что Украина способна провести мундиаль U17 или U20.

Председатель УАФ Александр Павелко поддержал Петракова и заметил, что сделает все, лишь бы Украина получила право на проведение таких соревнований.

После того, как команда Александра Петракова выиграла чемпионат мира, мы будем просить поддержки всех членов УЕФА, чтобы они, в свою очередь, поддержали нашу заявку в ФИФА, и рассмотрели возможность проведения в Украине мирового футбольного чемпионата среди юниоров.

Коломойский перешел в Днепр

В ответ Чеферин заметил, что при наличии хорошей инфраструктуры всегда есть хорошие шансы на проведение крупных соревнований.

Напомним, что господин Чеферин побывал в Украине с двухдневным визитом.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

Андрей Павелко, ФФУ, Футбол, Новости футбола, АУФ.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Монфис - о поединке Свитолиной в полуфинале US Open
02 Итальянские арбитры будут судить матч сборной Украины против Нигерии
03 Свитолина уступила Серене Уильямс в полуфинале US Open (Фото, Видео)
04 Определились финалистки US Open 2019
05 Ярмоленко высказался по поводу трансфера Коноплянки в Шахтер
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Посмотреть всю ленту новостей
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2019, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь