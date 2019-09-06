Динамо просматривает нигерийского полузащитника

Новости спорта:В рамках юношеского первенства Украины в составе Динамо U-19 на поле вышел нигерийский полузащитник Рэймонд.

В рамках юношеского первенства Украины в составе Динамо U-19 на поле вышел нигерийский полузащитник Рэймонд, находящийся на просмотре, сообщает Dynamomania.com.

Футболист прибыл в расположение киевского клуба на днях и уже успел отыграть в поединке против Десны U-19.

Рэймонд дважды мог забивать, но не отличился в поединке. Нигериец был заменен после перерыва.

Динамо в рамках УПЛ находится на 5-м месте турнирной таблицы, отставая от Шахтера, Десны, Зари и Александрии.

Летом киевляне подписали защитника Мохаммеда Кадири, полузащитника Александра Караваева и форварда Жерсона Родригеса.

В следующем матче команда Михайличенко сыграет против Десны 15 сентября.