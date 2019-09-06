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Палкин назвал главную цель Шахтера в Лиге чемпионов

Палкин назвал главную цель Шахтера в Лиге чемпионов
15:42 Сегодня Телеграф football.ua

Новости спорта:Генеральный директор "горняков" уверен, что донецкому клубу под силу добиться успеха в еврокубках.

Генеральный директор Шахтера Сергей Палкин рассказал о задачах "горняков" на групповую стадию Лиги чемпионов. Донецкому клубу будут противостоять Манчестер Сити, Аталанта и Динамо Загреб, однако функционер уверен, что Шахтер сможет выйти в следующий этап престижного еврокубка.

"Мы считаем, если не выйдем из группы, то для Шахтера это будет провал. Наша позиция в том, что если мы не выйдем из группы, то с точки зрения всех наших усилий – это будет провальная работа.

Мы хотим, чтобы та картина, которая у нас в головах – команда играет в Лиге чемпионов и выходит из группы – сработала", – сказал Сергей Палкин в интервью Футбол NEWS на ТК Футбол 1.

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Напомним, что в первом матче группового этапа Шахтер встретится с Манчестер Сити. Поединок состоится 18 сентября в Харькове на ОСК Металлист. На данный момент продано уже более 15 тысяч билетов на игру.

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ФК Шахтер, Футбол, Сергей Палкин, Новости футбола.
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