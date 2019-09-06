"Много вещей мне в Дортмунде не понравилось": Ярмоленко о немецком этапе карьеры

Новости спорта:Игроку сборной Украины Андрея Ярмоленко в Англии нравится больше, нежели в Германии.

Украинский вингер Андрей Ярмоленко выступал за Боруссию Дортмунд, однако там не закрепился и перебрался в Вест Хэм, где игроку нравится гораздо больше.

— Боруссия, расставаясь с вами, огласила, что взяла курс на омоложение состава, но при этом вскоре подписала Витселя, которому было 29 лет. Какая-то обида на Боруссию осталась?

— Я не девочка, чтобы обижаться. Но то, как они со мной расставались, мне не понравилось. Я считаю, что Боруссия — великий клуб, и он должен с большим уважением подходить к игрокам, которые выступают в команде. Очень много вещей мне в Дортмунде не понравилось. Если сравнивать с Англией, то там намного лучше отношение к своим футболистам.

— В Вест Хэме лучше атмосфера в раздевалке?

— В Англии сто процентов лучше. Британцы мне нравятся тем, что у нас с ними есть схожесть в менталитете в плане юмора, шуток. Главное – понимать язык.

В минувшую субботу Андрей открыл счет своим голам в этом сезоне, забив мяч в ворота Норвича.