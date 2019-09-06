Руис назвал свои преимущества над Джошуа

Новости спорта:Мексиканский боксер назвал за счет чего он победить Энтони Джошуа и второй раз.

Мексиканец Энди Руис-младший (33-1-0, 22 KO) прокомментировал предстоящий поединок с британским супертяжеловесом Энтони Джошуа (22-1-0, 21 KO).

"Мои преимущества перед Джошуа – скорость и комбинации. Не думаю, что он до этого сражался с бойцом, который выбрасывал больше трех-четырех ударов.

Именно поэтому я считаю, что для победы 7 декабря мне нужно выбрасывать комбинации, демонстрировать пластичность, использовать голову и углы.

Для меня это не первый бой за пределами США. Я дважды дрался в Китае.

Место проведения боя не имеет значения. Пока ты веришь в себя, ты готов драться. Мы уже начали тренировочный лагерь», – сказал Руис.