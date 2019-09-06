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Астана отреагировала на слухи об уходе Григорчука

Астана отреагировала на слухи об уходе Григорчука
16:42 Сегодня Телеграф football24.ua

Новости спорта:Пресс-служба Астаны прокомментировала слухи об отставке украинского тренера команды Романа Григорчука.

Пресс-служба Астаны прокомментировала слухи об отставке украинского тренера команды Романа Григорчука. По словам представителей клуба, он отработает свой контракт.

«У Романа Григорчука действующий контракт с ФК Астана, на данный момент никаких перемен в тренерском штабе не предвидится», — цитирует пресс-службу казахстанцев Football24.ua.

Ранее сообщалось, что Астана уже начала переговоры с наставником сборной Грузии Владимиром Вайссом, которого руководство клуба видит главным кандидатом на смену украинцу.

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Накануне журналист Игорь Цыганык сообщил, что Григорчук рассматривает вариант с возвращением в Украину уже зимой, а единственная причина, по которой он еще не покинул Казахстан, — это действующий контракт с клубом.

Григорчук возглавил Астану в 2018 году и выиграл с ней чемпионат Казахстана.

В нынешнем сезоне Астана не смогла пробиться в групповой этап Лиги чемпионов и будет выступать в Лиге Европы. Соперники команды Григорчука в группе — Манчестер Юнайтед, АЗ и Партизан. 

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Футбол, Роман Григорчук, Новости футбола, ФК Астана.
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