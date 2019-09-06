Месси может бесплатно покинуть Барселону

Новости спорта:Лионель Месси каждый год летом имеет право покинуть Каталонию бесплатно.

Защитник "Барселоны" Жерар Пике подтвердил информацию о том, что капитан клуба Лионель Месси каждый год летом имеет право покинуть Каталонию бесплатно. 32-летнего Пике цитирует Football Espana.

"Да, я знаю, что аргентинец может покинуть клуб бесплатно в конце сезона. Мы знаем о приверженности Лионеля "Барселоне", я совсем не волнуюсь по этому поводу.

Он заслужил право определять свое будущее – после всего того, что он дал этой команде".

Месси уже неоднократно заявлял, что после окончания карьеры в "Барселоне", он перейдет лишь в "Ньюэллс Олд Бойз", где он и начинал свою карьеру.