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"Шахтер любит все усложнять": Исмаили - о возможном уходе

"Шахтер любит все усложнять": Исмаили - о возможном уходе
18:42 Сегодня Телеграф Трибуна

Новости спорта:Бразилец не исключает ухода в более сильный чемпионат.

Защитник Шахтера Исмаили дал интервью, в котором рассказал о предпочтительном для себя варианте продолжения карьеры. По словам бразильца, он счастлив в донецком клубе, но не исключает перехода в более топовый чемпионат.

«У меня контракт с Шахтером еще на 4 года. Я счастлив здесь. Этот клуб дает мне абсолютно все условия и поддержку. Понятно, что многие игроки меняют чемпионаты, чтобы переходить в более топовые. Если бы я получил хорошее предложение как для меня, так и для клуба, то, конечно, я бы его принял. И мы бы выбрали лучшее решение для обеих сторон».

«АПЛ – самый лучший чемпионат в мире. Было бы очень круто играть в такой лиге, но нужно получить предложение и чтобы Шахтер его принял. А клуб любит все это усложнять».

За Шахтер Исмаили выступает с 2013 года. Вместе с Горняками он завоевал 12 трофеев, среди которых 4 чемпионских титула в УПЛ.

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В стартовавшем сезоне Исмаили провел за Шахтер 7 матчей, отличившись 1 забитым мячом.

Шахтер сейчас уверенно лидирует в УПЛ, а следующий свой поединок команда Луиша Каштру проведет 14 сентября дома против Зари.

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ФК Шахтер, Футбол, Исмаили, Новости футбола.
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