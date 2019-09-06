Букмекеры дали прогноз на матч Литва - Украина

Новости спорта:Cборная Украины по футболу возобновит выступления в отборочном турнире Евро-2020/

Букмекеры в этом противостоянии считают безоговорочными фаворитами подепечных Андрея Шевченко.

Лидер букмекерского дела - контора William Hill на победу сборной Украины принимает ставки с коэффициентом 1,27, на ничью - 5,00, на выигрыш литовцев - 13,00.

История матчей сборных Украины и Литвы насчитывает 8 встреч. В пяти поединках побеждали украинцы (1993 год - 2:1 в Вильнюсе, 1995-й - 3:1 в Вильнюсе, 1996-й - 5:2 в Киеве, 2007-й - 1:0 в Одессе и 2010-й - 4:0 в Харькове). Прибалтийская команда выигрывала дважды (1994-й - 2:0 в Киеве, 2007-й - 2:0 в Каунасе). Был и ничейный матч (2014-й - 0:0 в Киеве).

Сборная Украины прекрасно стартовала в группе В отбора Евро-2020, и поединок в Литве должен подтвердить ее притязания на роль лидера. На недавней пресс-конференции на НСК "Олимпийский" главный тренер нашей сборной отметил, что команду не тяготит "ноша лидера", а к матчу с литовцами нужно подходить со всей серьезностью.

"По поводу "ноши лидера" скажу, что перед началом отборочного цикла была поставлена задача попасть в финальную стадию. Моя роль заключается в том, чтобы подготовить команду, которая покажет не только результат, но и качественный футбол", - сказал, помимо прочего, Шевченко.

Матч будут обслуживать судьи из Боснии и Герцеговины. Главным арбитром поединка назначен Ирфан Пельто. На линиях ему будут помогать Сенад Ибрисимбегович и Давор Бельж. Обязанности четвертого арбитра возложены на Драгана Петровича.

Поединок Литва - Украины пройдет в Вильнюсе на 5-тысячном стадионе ЛФФ, оборудованном полем с искусственным покрытием. В прямом эфире встречу, которая начнется в 19.00, покажут телеканалы "Украина" и "Футбол 1".