Скачать
Пятница, 06.09.2019
Символическая сборная 2019: ФИФА назвала имена всех номинантов
Символическая сборная 2019: ФИФА назвала имена всех номинантов
Свитолина уступила Серене Уильямс в полуфинале US Open (Фото, Видео)
Свитолина уступила Серене Уильямс в полуфинале US Open (Фото, Видео)
Мировой биатлон скорбит: не стало трехкратного олимпийского чемпиона
Мировой биатлон скорбит: не стало трехкратного олимпийского чемпиона
Динамо заявилось на Лигу Европы: список игроков
Динамо заявилось на Лигу Европы: список игроков

Букмекеры дали прогноз на матч Литва - Украина

Букмекеры дали прогноз на матч Литва - Украина
19:04 Сегодня Телеграф football.ua

Новости спорта:Cборная Украины по футболу возобновит выступления в отборочном турнире Евро-2020/

Букмекеры в этом противостоянии считают безоговорочными фаворитами подепечных Андрея Шевченко.

Лидер букмекерского дела - контора William Hill на победу сборной Украины принимает ставки с коэффициентом 1,27, на ничью - 5,00, на выигрыш литовцев - 13,00.

История матчей сборных Украины и Литвы насчитывает 8 встреч. В пяти поединках побеждали украинцы (1993 год - 2:1 в Вильнюсе, 1995-й - 3:1 в Вильнюсе, 1996-й - 5:2 в Киеве, 2007-й - 1:0 в Одессе и 2010-й - 4:0 в Харькове). Прибалтийская команда выигрывала дважды (1994-й - 2:0 в Киеве, 2007-й - 2:0 в Каунасе). Был и ничейный матч (2014-й - 0:0 в Киеве).

Сборная Украины прекрасно стартовала в группе В отбора Евро-2020, и поединок в Литве должен подтвердить ее притязания на роль лидера. На недавней пресс-конференции на НСК "Олимпийский" главный тренер нашей сборной отметил, что команду не тяготит "ноша лидера", а к матчу с литовцами нужно подходить со всей серьезностью.

Литва - Украина: слова Шевченко перед матчем отбора к Евро-2020

"По поводу "ноши лидера" скажу, что перед началом отборочного цикла была поставлена задача попасть в финальную стадию. Моя роль заключается в том, чтобы подготовить команду, которая покажет не только результат, но и качественный футбол", - сказал, помимо прочего, Шевченко.

Матч будут обслуживать судьи из Боснии и Герцеговины. Главным арбитром поединка назначен Ирфан Пельто. На линиях ему будут помогать Сенад Ибрисимбегович и Давор Бельж. Обязанности четвертого арбитра возложены на Драгана Петровича.

Поединок Литва - Украины пройдет в Вильнюсе на 5-тысячном стадионе ЛФФ, оборудованном полем с искусственным покрытием. В прямом эфире встречу, которая начнется в 19.00, покажут телеканалы "Украина" и "Футбол 1".

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

Сборная Украины, Футбол, Сборная Литвы, Новости футбола.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Монфис - о поединке Свитолиной в полуфинале US Open
02 Итальянские арбитры будут судить матч сборной Украины против Нигерии
03 Свитолина уступила Серене Уильямс в полуфинале US Open (Фото, Видео)
04 Определились финалистки US Open 2019
05 Экс-чемпион мира: Мейвезер побил бы Ломаченко
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Посмотреть всю ленту новостей
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2019, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь