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Литва - Украина: слова Шевченко перед матчем отбора к Евро-2020

Литва - Украина: слова Шевченко перед матчем отбора к Евро-2020
18:11 Сегодня Телеграф football.ua

Новости спорта:Завтра украинцы проведут выездной матч 5-го тура квалификации на Евро-2020.

Главный тренер сборной Украины Андрей Шевченко прокомментировал подготовку главной команды страны к завтрашнему матчу отбора на чемпионат Европы 2020 года.

Наставник напомнил о задаче выхода в финальную часть Евро-2020 и отметил, что еще не определился, кто из приглашенных футболистов останется вне заявки.

«Не люблю индидуально выделять игроков. Играя дома, при своих трибунах, любая команда захочет показать хороший футбол. Готовимся к серьезному матчу и сопротивлению. Уважаем все команды. У нас есть цель, и завтрашняя игра — один из этапов. Понимаем, что для Украины победа завтра важнее. Перед нами стоит задача выиграть», — заявил Шевченко на пресс-конференции.

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«После сегодняшней тренировки определимся. кого из 24 футболистов отцепить. С таким желанием и подходом, с которыми ребята тренируются в сборной, тяжело определить кого-то одного, кто не будет готовиться к матчу. Но любой, кто приезжает в сборную, понимает задачи, которые перед ней ставятся».

Также Шевченко ответил на вопрос о том, почему команда отказалась от подготовки к игре на синтетическом поле в Украине.

«В Украине нет одинаковых полей такого качества. В Киеве — единственное поле, на котором думали тренироваться, но оно не полностью совпадает по характеристикам. Разные поколения синтетических полей отличаются: в отскоке и так далее. Поэтому мы решили тренироваться на нормальном поле и здесь уже готовиться».

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Матч между Украиной и Литвой пройдет завтра, 7 сентября. Начало — в 19:00 по киевскому времени.

Ко встрече с литовцами подопечные Шевченко подходят в статусе лидера своей отборочной группы, опережая ближайших преследователей Сербию и Люксембург на 6 очков.

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Андрей Шевченко, Сборная Украины, Футбол, Сборная Литвы, Новости футбола.
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