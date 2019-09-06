"Трагедии не делаем": Ротань - о поражении в матче со сборной Финляндии

Новости спорта:Главный тренер сборной Украины U-21 Руслан Ротань прокомментировал поражение от Финляндии (0:2) в отборе Евро-2021.

«Проигрывать всегда неприятно. Стартовые матчи нередко проходят в таком ключе, когда ты имеешь территориальное преимущество, создаешь моменты, но мяч не идет в ворота. Это свойственно молодым футболистам, не хватает реализации, мастерства», — цитирует Руслана Ротаня официальный сайт УАФ.

«Трагедии из поражения мы не делаем, движемся в своем направлении. Я уверен, что мы будем становиться крепче. После таких поражений команда становится сильнее. То, что мы требуем от ребят, они выполняют. Самое главное, что есть моменты, проблемы только с реализацией.

Да, мы очень хотели порадовать зрителей не только игрой, но и результатом… Что касается первого пропущенного гола, то он стал следствием несогласованности.

Ошибка была в том, что игрок соперника, который отдавал передачу в нашей штрафной площадки, не находился под прессингом, хотя мы ставили такую задачу перед ребятами, просили в середине поля обеспечить давление. Неверно расположился и крайний защитник, ему надо было действовать уже. Ну и, наконец, была ошибка и центрального защитника, который должен был просто выбить мяч, но ему никто не подсказал. На таких ошибках и нужно учиться», — заключил Ротань.