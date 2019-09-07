Лидер Челси намерен покинуть клуб зимой

Новости спорта:Виллиан может покинуть команду уже в зимнее трансферное окно.

Вингер сборной Бразилии и лондонского Челси Виллиан может покинуть команду уже в зимнее трансферное окно. Об этом сообщает calciomercato.

"Бразилец недоволен своей ситуацией в команде и в январе планирует покинуть Челси. Главный тренер Фрэнк Лэмпард не охотно ставит футболиста в основной состав клуба на матчи нового сезона АПЛ", - сообщает источник.

Стоит отметить, что контракт Виллиана с Челси истекает уже следующим летом.

В минувшем сезоне на его счету 56 матчей, в которых он забив 8 голов и сделав 14 результативных передач.

Напомним, ранее сообщалось, что Виллиан стал вторым бразильцем, который провел 200 матчей в английской Премьер-Лиге.