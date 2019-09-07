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Президент Ла Лиги назвал имя футболиста, которого хотел бы вернуть

Президент Ла Лиги назвал имя футболиста, которого хотел бы вернуть
08:55 Сегодня Телеграф football.ua

Новости спорта:Специалист считает что без игрока турнир потерял свою зрелищность.

Президент испанской Ла Лиги Хавьер Тебас заявил что любой ценой вернул бы португальца Криштиану Роналду в мадридский Реал. Слова специалиста цитирует Goal.

"Мне бы очень хотелось вернуть Криштиану Роналду в мадридский Реал. Без него турнир потерял в зрелищности. Это очень печально.

Конечно могло бы быть и хуже, но я бы предпочел Ла Лигу с португальцем, чем без него.

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Что насчет АПЛ? В этой лиге хоть никто и не получал Золотой мяч, но они проделывают классную работу", - сказал Хавьер Тебас.

Криштиану Роналду выступал за Реал с 2009 по 2018 год, после чего перешел в Ювентус в 2019-м году за 100 миллионов евро.

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Все по теме:

Криштиану Роналду, ФК Реал, Футбол, Новости футбола, Хавьер Тебас.
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