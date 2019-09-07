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Футбол мечты?: подробная статистика Коноплянки в дебютном матче за Шахтер

Футбол мечты?: подробная статистика Коноплянки в дебютном матче за Шахтер
10:59 Сегодня Телеграф sport.ua

Новости спорта:Евгений Коноплянка провел качественный, с точки зрения статистики, первый поединок за "Шахтер".

Левый вингер Евгений Коноплянка провел качественный, с точки зрения статистики, первый поединок за «Шахтер», который носил статус товарищеского.

5 сентября «горняки» провели спарринг с «Колосом» (1:1), в котором Коноплянка провел на поле первый тайм.

За отведенные ему 45 минут, вингер успел отличиться 45 технико-тактическими действиями, из которых 80% были удачными. Коноплянка выполнил 29 передач, причем точными оказались 28 (или 97%). Два паса Евгения были классифицированы статистиками, как ключевые (пас, сразу за которым следует удар).

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Также на счету Коноплянки 3 обводки (2 – успешные) и 9 участий в единоборствах (в 3 случаях – выигрышные).

Напомним, после спарринга с «Колосом» Коноплянка отбыл в расположение национальной сборной Украины, которая сегодня на выезде проведет очередной матч квалификации на Евро-2020. Соперником «сине-желтых» выступит национальная команда Литвы.

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ФК Шахтер, Футбол, УПЛ, Новости футбола, Евгений Коноплянка.
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