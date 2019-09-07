"Увидели свой уровень": наставник Мариуполя - о провале в Лиге Европы

Новости спорта:Наставник приазовцев подвел итоги стартового отрезка сезона для команды.

Главный тренер Мариуполя Александр Бабич дал интервью, в котором поделился своей оценкой стартового отрезка своей команды в УПЛ, а также неудачной квалификации Лиги Европы. По его словам, матчи с АЗ помогли Мариуполю увидеть свой уровень, а также использовать полученный опыт в будущем.

«Если сравнивать с прошлым годом, когда мы на старте потеряли много очков, то сейчас, у нас провальных неудачных игр не было. За исключением стартового матча с Колосом остальные игры, я считаю, мы провели на уровне. У нас в активе семь очков плюс домашняя игра с Динамо в запасе… Такой результат позволяет нам смотреть в будущее с оптимизмом», — цитирует Бабича официальный сайт Мариуполя.

«Как я оцениваю выступления Мариуполя в Лиге Европы? Да, конечно, нельзя сказать, что мы выступили удачно. Но в противостоянии с такой командой как АЗ мы увидели свой уровень и то, к чему мы должны стремиться. Получили опыт, который, уверен, поможет нам в будущем. АЗ — это действительно сильная команда, которая заслуженно вышла в групповой турнир Лиги Европы. Будет интересно посмотреть за голландцами там».

В третьем квалификационном раунде Лиги Европы Мариуполь сыграл с АЗ дома вничью (0:0), после чего был разгромлен на выезде (0:4).

В УПЛ команда Александра Бабича занимает девятую позицию, имея семь очков в активе. Следующий поединок Мариуполь проведет 15 сентября дома против Олимпика.