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Молодой талант стал лучшим игроком МЮ в августе

Молодой талант стал лучшим игроком МЮ в августе
15:57 Сегодня Телеграф football24.ua Фото: Твиттер

Новости спорта:21-летний Дэниел Джеймс признан лучшим игроком "красных дьяволов" стал лучшим игроком МЮ в августе.

Полузащитник Манчестер Юнайтед Дэниэл Джеймс признан лучшим игроком клуба в августе. В борьбе за награду 21-летний футболист обошел защитников Арона Ван-Биссаку и Харри Магуайра.

Полузащитник сборной Уэльса перебрался на Олд Траффорд из родного Суонси, за который в сезоне 2018/19 провел 38 матчей в Чемпионшипе (забил 5 мячей и отдал 10 ассистов).

Он стал первым летним новичком "красных дьяволов", подписав с манкунианцами контракт по схеме 5+1. Ориентировочная стоимость трансфера – 15 млн фунтов.

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В текущем сезоне АПЛ он провел 4 матча и забил 3 гола.

 

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АПЛ, Манчестер Юнайтед, Новости футбола, Суонси, Дэниел Джеймс.
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