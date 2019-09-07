Молодой талант стал лучшим игроком МЮ в августе

Новости спорта:21-летний Дэниел Джеймс признан лучшим игроком "красных дьяволов" стал лучшим игроком МЮ в августе.

Полузащитник Манчестер Юнайтед Дэниэл Джеймс признан лучшим игроком клуба в августе. В борьбе за награду 21-летний футболист обошел защитников Арона Ван-Биссаку и Харри Магуайра.

Полузащитник сборной Уэльса перебрался на Олд Траффорд из родного Суонси, за который в сезоне 2018/19 провел 38 матчей в Чемпионшипе (забил 5 мячей и отдал 10 ассистов).

Он стал первым летним новичком "красных дьяволов", подписав с манкунианцами контракт по схеме 5+1. Ориентировочная стоимость трансфера – 15 млн фунтов.

В текущем сезоне АПЛ он провел 4 матча и забил 3 гола.