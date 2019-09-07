Скачать
Суббота, 07.09.2019
Провал Ротаня: сборная Украины U-21 уступила Финляндии в домашнем матче
Провал Ротаня: сборная Украины U-21 уступила Финляндии в домашнем матче
Левченко завоевала серебро в финальном этапе Бриллиантовой лиги
Левченко завоевала серебро в финальном этапе Бриллиантовой лиги
Мировой биатлон скорбит: не стало трехкратного олимпийского чемпиона
Мировой биатлон скорбит: не стало трехкратного олимпийского чемпиона
Литва - Украина: где смотреть матч отбора на Евро-2020
Литва - Украина: где смотреть матч отбора на Евро-2020

Экс-тренер Ювентуса: Лукаку не является игроком мирового класса

Экс-тренер Ювентуса: Лукаку не является игроком мирового класса
15:40 Сегодня Телеграф championat.com Фото: Твиттер

Новости спорта:Итальянский специалист Фабио Капелло поделился своим мнением о форварде миланского Интера Ромелу Лукаку.

Бывший тренер «Милана», «Реала», «Ромы» и «Ювентуса» Фабио Капелло поделился впечатлениями от первых матчей нового сезона чемпионата Италии, а также высказал мнение, что форвард Ромелу Лукаку, который летом пополнил состав «нерадзурри», не является игроком мирового класса.

«Команда, которая произвела на меня наибольшее впечатление — «Ювентус». Особенно в первом тайме против «Наполи», но я был очень разочарован защитой неаполитанцев.

Символическая сборная 2019: ФИФА назвала имена всех номинантов

Мне понравился «Лацио», они неплохо выступили в обоих своих матчах, сумев сохранить костяк прошлогоднего состава.

Легендарный камерунский футболист объявил о завершении карьеры

«Интер» выиграл матчи с «Лечче» и «Кальяри» после того, как к ним пришёл Лукаку. Он — хороший игрок, с хорошим движением. Сумел уже забить два гола, но один — с пенальти, а другой стал следствием ошибки вратаря. Лукаку полезен на поле, но не является игроком мирового класса. Это может доказать Алексис Санчес, если захочет», — приводит слова Капелло Football Italia.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

ФК Интер (Милан), Ромелу Лукаку, Фабио Капелло, Футбол, Новости футбола.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Пятов оценил шансы сборной Украины выйти на Евро-2020
02 Харлан рассказала, как ей помог психолог Ломаченко
03 Молодой украинский форвард сделал дубль в первой игре за новый клуб
04 Руис назвал причину, почему не захотел драться с Джошуа в Англии
05 "Шахтер любит все усложнять": Исмаили - о возможном уходе
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Посмотреть всю ленту новостей
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2019, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь