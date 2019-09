Символическая сборная 2019: ФИФА назвала имена всех номинантов

ФИФА и Международная федерация ассоциаций профессиональных футболистов (FIFPro) представили имена 55 кандидатов, которые претендуют на попадание в символическую сборную по итогам 2019 года.

@FIFPro together with @FIFAcom proudly presents the men's #World11 of 2019

For the first time in years the @premierleague has the most shortlisted players...

Read more here https://t.co/Ma85gvdRXa#FIFAFootballAwards #TheBest #OneStage pic.twitter.com/UhE3qHK0uz

— FIFPRO (@FIFPro) September 5, 2019