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Клопп: После празднования чемпионства Боруссии Д я проснулся в гараже

Клопп: После празднования чемпионства Боруссии Д я проснулся в гараже
18:43 Сегодня Телеграф championat.com Фото: Твиттер

Новости спорта:Немецкий специалист Юрген Клопп рассказал, как в свое время отпраздновал чемпионство Боруссии Дортмунд в чемпионате Германии.

Бывший главный тренер дортмундской «Боруссии» Юрген Клопп, ныне возглавляющий «Ливерпуль», рассказал о праздновании чемпионского титула немецкой Бундеслиги в 2011 году.

«Я действительно проснулся на грузовике в гараже. Один. Помню это, но не имею понятия, что было до этого», — приводит слова Клоппа ESPN FC в «Твиттере» со ссылкой на Inside Dortmund, Amazon Prime.

В сезоне-2010/11 «Боруссия» под руководством Юргена финишировала первой в чемпионате Германии, набрав 75 очков. Второе место занял «Байер» из Леверкузена (68), третье — мюнхенская «Бавария» (65).

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Клопп возглавлял «Боруссию» с 2008 по 2015 год. Вместе с командой из Дортмунда немецкий специалист завоевал два титула Бундеслиги (2011, 2012), а также выиграл Кубок Германии (2012) и два Суперкубка страны (2013, 2014).

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ФК Ливерпуль, ФК Боруссия Д, Футбол, Юрген Клопп, Новости футбола.
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