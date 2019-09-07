Неймар возвращается, но не помогает Бразилии обыграть Колумбию (Видео)

Новости спорта:Сборная Бразилии сыграла в ничью в контрольном поединке против сборной Колумбии.

Состоялись контрольные матчи с участием команд Латинской Америки, в том числе Бразилии, которая сыграла вничью 2:2 с Колумбией.

В составе триумфаторов Копа Америка голом и ассистом отличился Неймар.

Бразилия — Колумбия 2:2

Голы: Каземиро, 19, Неймар, 58 — Муриэль, 25 (с пен), 34

Бразилия: Эдерсон, Алвес, Маркиньос, Тиаго Силва, Алекс Сандро, Коутиньо (Бруно Энрике, 80), Каземиро, Артур, Ришарлисон (Нерес, 84), Фирмино (Лукас Пакета, 83), Неймар

Стоит отметить также результаты товарищеских матчей других команд этого континента.

США - Мексика 0:3

Голы: Хавьер Эрнандес, 21, Эрик Гутьеррес, 78, Антунья, 83

Коста-Рика - Уругвай 1:2

Голы: Боргес, 48 - Де Арраскаэта, 42 (с пен), Джонатан Родригес, 90

Напомним, сегодня сборная Украины сыграет поединок отбора на Евро-2020 против сборной Литвы. Матч пройдет в Вильнюсе.