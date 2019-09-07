Литва - Украина: где смотреть матч отбора на Евро-2020

Сегодня, 7 сентября, национальная сборная Украины сыграет поединок в рамках отбора на Евро-2020 против сборной Литвы. Матч пройдет в Вильнюсе на стадионе "ЛФФ".
Обслуживать поединок команды Шевченко против литовцев будет бригада арбитров из Боснии во главе с Ирфаном Пельто.
Этот 35-летний рефери мало известный в мировом футболе. На его счету нет серьезных игр Лиги чемпионов, но зато есть поединок отборочного цикла на Евро между сборными Бельгии и Казахстана, проходивший в июле (3:0 победа Бельгии).
Пельто работал на матче между отбора на Евро между юношескими сборными Норвегии и Литвы. В том матче он удалил литовца за вторую желтую карточку (2:1 победа Норвегии).
Матчи сборной Украины в отборе на Евро-2020:
Португалия - Украина 0:0
Люксембург - Украина 1:2
Украина - Сербия 5:0
Украина - Люксембург 1:0
Матчи сборной Литвы в отборе на Евро-2020:
Люксембург - Литва 2:1
Литва - Люксембург 1:1
Сербия - Литва 4:1
Турнирное положение в Группе B
Прямая трансляция матча Литва - Украина на телеканале "Украина" и "Футбол 1". Также на сайте Телеграф Спорт будет доступна текстовая онлайн-трансляция этого поединка.