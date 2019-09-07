Литва - Украина: где смотреть матч отбора на Евро-2020

Новости спорта:Сегодня сборная Украины сыграет выездной поединок отбора на чемпионат Европы 2020 против сборной Литвы.

Сегодня, 7 сентября, национальная сборная Украины сыграет поединок в рамках отбора на Евро-2020 против сборной Литвы. Матч пройдет в Вильнюсе на стадионе "ЛФФ".

Обслуживать поединок команды Шевченко против литовцев будет бригада арбитров из Боснии во главе с Ирфаном Пельто.

Этот 35-летний рефери мало известный в мировом футболе. На его счету нет серьезных игр Лиги чемпионов, но зато есть поединок отборочного цикла на Евро между сборными Бельгии и Казахстана, проходивший в июле (3:0 победа Бельгии).

Пельто работал на матче между отбора на Евро между юношескими сборными Норвегии и Литвы. В том матче он удалил литовца за вторую желтую карточку (2:1 победа Норвегии).

Матчи сборной Украины в отборе на Евро-2020:

Португалия - Украина 0:0

Люксембург - Украина 1:2

Украина - Сербия 5:0

Украина - Люксембург 1:0

Матчи сборной Литвы в отборе на Евро-2020:

Люксембург - Литва 2:1

Литва - Люксембург 1:1

Сербия - Литва 4:1

Турнирное положение в Группе B

Прямая трансляция матча Литва - Украина на телеканале "Украина" и "Футбол 1". Также на сайте Телеграф Спорт будет доступна текстовая онлайн-трансляция этого поединка.