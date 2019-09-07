Литва - Украина: стартовые составы команд на матч

Сегодня, 7 сентября, национальная сборная Украины сыграет поединок в рамках отбора на Евро-2020 против сборной Литвы. Матч пройдет в Вильнюсе на стадионе "ЛФФ".
Главный тренер сборной Украины решил выпустить правого защитника Шахтера Сергея Болбата в основе на матч с Литвой.
Наш склад!#МиЗбірна #ЛитваУкраїна pic.twitter.com/qaIePdUxRa
— Ukrainian Association of Football (@FFUKRAINE) September 7, 2019
Стартовые составы:
Украина: Пятов – Болбат, Кривцов, Матвиенко, Миколенко – Степаненко, Зинченко, Малиновский – Ярмоленко, Яремчук, Марлос.
Запасные: Панькив, Лунин, Соболь, Бурда, Безус, Коноплянка, Пластун, Буяльский, Цыганков, Мораес, Коваленко, Караваев.
Литва: Зубас – Миколюнас, Гирдвайнис, Паленис, Воробьеваc – Шимкус – Вербицкас, Жулпа, Матулявичюс, Голубицкас – Черных.
Начало поединка Литва - Украина в 19:00. Онлайн-трансляция матча будет доступна на нашем сайте Телеграф Спорт.