Литва - Украина: стартовые составы команд на матч

Новости спорта:Наставники сборных Литвы и Украины определились с стартовыми составами на поединок отбора к чемпионату Европы 2020.

Сегодня, 7 сентября, национальная сборная Украины сыграет поединок в рамках отбора на Евро-2020 против сборной Литвы. Матч пройдет в Вильнюсе на стадионе "ЛФФ".

Главный тренер сборной Украины решил выпустить правого защитника Шахтера Сергея Болбата в основе на матч с Литвой.

Стартовые составы:

Украина: Пятов – Болбат, Кривцов, Матвиенко, Миколенко – Степаненко, Зинченко, Малиновский – Ярмоленко, Яремчук, Марлос.

Запасные: Панькив, Лунин, Соболь, Бурда, Безус, Коноплянка, Пластун, Буяльский, Цыганков, Мораес, Коваленко, Караваев.

Литва: Зубас – Миколюнас, Гирдвайнис, Паленис, Воробьеваc – Шимкус – Вербицкас, Жулпа, Матулявичюс, Голубицкас – Черных.

Начало поединка Литва - Украина в 19:00. Онлайн-трансляция матча будет доступна на нашем сайте Телеграф Спорт.