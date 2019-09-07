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Суббота, 07.09.2019
Литва 0:1 Украина: онлайн-трансляция матча 1-й тайм
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Литва - Украина: стартовые составы команд на матч

Литва - Украина: стартовые составы команд на матч
18:02 Сегодня Телеграф Телеграф-Спорт

Новости спорта:Наставники сборных Литвы и Украины определились с стартовыми составами на поединок отбора к чемпионату Европы 2020.

Сегодня, 7 сентября, национальная сборная Украины сыграет поединок в рамках отбора на Евро-2020 против сборной Литвы. Матч пройдет в Вильнюсе на стадионе "ЛФФ".

Главный тренер сборной Украины решил выпустить правого защитника Шахтера Сергея Болбата в основе на матч с Литвой.

Стартовые составы:

Украина: Пятов – Болбат, Кривцов, Матвиенко, Миколенко – Степаненко, Зинченко, Малиновский – Ярмоленко, Яремчук, Марлос.

Запасные: Панькив, Лунин, Соболь, Бурда, Безус, Коноплянка, Пластун, Буяльский, Цыганков, Мораес, Коваленко, Караваев.

Литва: Зубас – Миколюнас, Гирдвайнис, Паленис, Воробьеваc – Шимкус – Вербицкас, Жулпа, Матулявичюс, Голубицкас – Черных.

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Начало поединка Литва - Украина в 19:00. Онлайн-трансляция матча будет доступна на нашем сайте Телеграф Спорт.

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Андрей Шевченко, Сборная Украины, Футбол, Сборная Литвы, Новости футбола, Литва – Украина.
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