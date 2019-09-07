Форвард сборной Франции станет редактором религиозного журнала

Новости спорта:Французский форвард лондонского Челси Оливье Жиру рассказал о своей новой работе.

Нападающий сборной Франции и лондонского Челси Оливье Жиру заявил французскому изданию Le Figaro о том, что планирует поработать в журнале Исус редактором.

"Я хочу всем рассказать о своей вере. Я предан Иисусу Христу и именно поэтому я хочу использовать СМИ. В футболе вера не распространена, и это печально.

Я часто хожу в церковь и иногда меня там узнают люди. Я стараюсь придерживаться норм морали, быть скромным и думать обо всем.

Журнал Иисус выйдет в сентябре и именно я стану его редактором. То что происходит в современном футболе - гомофобия, расистские выкрики, заставляют меня писать об этом", - сказал Жиру.