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Форвард сборной Франции станет редактором религиозного журнала

Форвард сборной Франции станет редактором религиозного журнала
22:21 Сегодня Телеграф isport.ua Фото: Твиттер

Новости спорта:Французский форвард лондонского Челси Оливье Жиру рассказал о своей новой работе.

Нападающий сборной Франции и лондонского Челси Оливье Жиру заявил французскому изданию Le Figaro о том, что планирует поработать в журнале Исус редактором.

"Я хочу всем рассказать о своей вере. Я предан Иисусу Христу и именно поэтому я хочу использовать СМИ. В футболе вера не распространена, и это печально.

Я часто хожу в церковь и иногда меня там узнают люди. Я стараюсь придерживаться норм морали, быть скромным и думать обо всем.

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Журнал Иисус выйдет в сентябре и именно я стану его редактором. То что происходит в современном футболе - гомофобия, расистские выкрики, заставляют меня писать об этом", - сказал Жиру.

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Сборная Франции, ФК Челси, Футбол, Оливье Жиру, Новости футбола.
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