Лидер атаки Ромы: Мхитарян легко адаптируется в Серии А

Новости спорта:Боснийский нападающий Эдин Джеко прокомментировал переход Генриха Мхитаряна в римскую Рому.

Полузащитник Генрих Мхитарян в последний день трансферного окна перешел из Арсенала в Рому на правах годичной аренды.

"Это огромный шаг – сменить Премьер-лигу на Серию А. Я очень рад, что Митаря перешел в Рому, надеюсь, он сходу начнет показывать свои лучшие качества", — цитирует Джеко Football Italia.

"В Англии футбол намного быстрее, в то время, как в Италии существенно больше внимания уделяют тактике. Я думаю, Генрих легко адаптируется в Серии А. Команда поможет ему освоиться, и я надеюсь, он поможет Роме достичь поставленных целей".