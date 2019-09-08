Скачать
Воскресенье, 08.09.2019
Украина в ярком матче громит сборную Литвы в отборе на Евро-2020 (Фото, Видео)
Украина в ярком матче громит сборную Литвы в отборе на Евро-2020 (Фото, Видео)
Левченко завоевала серебро в финальном этапе Бриллиантовой лиги
Левченко завоевала серебро в финальном этапе Бриллиантовой лиги
Мировой биатлон скорбит: не стало трехкратного олимпийского чемпиона
Мировой биатлон скорбит: не стало трехкратного олимпийского чемпиона
Ураган уничтожил Продэксим в поединке за Суперкубок Украины (Видео)
Ураган уничтожил Продэксим в поединке за Суперкубок Украины (Видео)

Лидер Динамо сказал, что у него нет травмы

Лидер Динамо сказал, что у него нет травмы
10:19 Сегодня Телеграф Трибуна Фото: Twitter

Новости спорта:Жерсон Родригеш сказал, что с ним все впорядке.

Хавбек Динамо Жерсон Родригеш рассказал, что повреждение, полученное в матче с Северной Ирландией, оказалось несерьезным.

"Прекрасно себя чувствую. У меня нет травмы. Да, после того, как меня сбил игрок сборной Северной Ирландии, боль была. Но со мной все в порядке. Тренируюсь с командой в привычном режиме.

Буду в полной боевой готовности к матчу с Сербией и смогу принять участие в поединке. Мои кондиции в оптимальном состоянии", – сказал Родригеш.

Уотфорд возглавит испанец

Сообщалось, что Жерсон Родригеш покинул поле на носилках в спарринге с Северной Ирландией, но в подтрибунное помещение ушел сам.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

ФК Динамо (Киев), УПЛ, Новости футбола, Жерсон Родригеш.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Украина в ярком матче громит сборную Литвы в отборе на Евро-2020 (Фото, Видео)
02 Свитолина узнала имена потенциальных соперниц на турнире в Китае
03 Хет-трик Кейна приносит Англии крупную победу над Болгарией (Фото, Видео)
04 Отбор на Евро-2020: Исландия на своем поле уверенно побеждает Молдову
05 Звезда Барселоны рассказал, почему не станет никогда тренером
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Посмотреть всю ленту новостей
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2019, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь