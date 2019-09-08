Лидер Динамо сказал, что у него нет травмы

Новости спорта:Жерсон Родригеш сказал, что с ним все впорядке.

Хавбек Динамо Жерсон Родригеш рассказал, что повреждение, полученное в матче с Северной Ирландией, оказалось несерьезным.

"Прекрасно себя чувствую. У меня нет травмы. Да, после того, как меня сбил игрок сборной Северной Ирландии, боль была. Но со мной все в порядке. Тренируюсь с командой в привычном режиме.

Буду в полной боевой готовности к матчу с Сербией и смогу принять участие в поединке. Мои кондиции в оптимальном состоянии", – сказал Родригеш.

Сообщалось, что Жерсон Родригеш покинул поле на носилках в спарринге с Северной Ирландией, но в подтрибунное помещение ушел сам.