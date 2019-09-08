Андрей Пятов провел 90-й матч за сборную Украины

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Матч с Литвой (3:0) стал 90-м для Андрея Пятова в рядах сборной Украины.

Он стал 6-м среди всех игроков и 2-м после Александра Шовковского среди голкиперов, достигшим этого рубежа.

33 раза Андрей защищал ворота национальной дружины в чемпионатах мира, 27 - в товарищеских встречах, 26 - в чемпионатах Европы, 3 - в Лиге наций, 1 - в международном турнире. 33 раза ставил Пятова в состав Михаил Фоменко, 23 - Андрей Шевченко, 13 - Алексей Михайличенко, 12 - Олег Блохин, 4 - Юрий Калитвинцев, по 2 - Мирон Маркевич и Андрей Баль, 1 - Александр Заваров.

К слову, по числу матчей ранга чемпионата Европы Андрей Пятов уступает на сегодняшний день только Андрею Шевченко (29 игр) и Анатолию Тимощуку (28)