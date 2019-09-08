Хавбек Реала станет новым капитаном сборной Бразилии

Новости спорта:Каземиро получит капитанскую повязку на постоянной основе.

Футболисты и персонал сборной Бразилии уверены, что это только вопрос времени, когда капитанская повязка перейдет к хавбеку Реала Каземиро, утверждает AS.

Тите возглавил сборную Бразилии в 2016 году и не скрывал, что с тех пор одной из главных проблем для него было найти капитана.

Сначала капитанская повязка была переходной, чтобы увидеть, кто лучше всего проявит себя в этой роли, но данный шаг не сработал. После ЧМ-2018 Тите отдал повязку Неймару, чтобы он стал более зрелым, но и это не помогло.

От Неймара ее унаследовал Дани Алвес, но его проблема в возрасте – 36-летний защитник вряд ли сыграет на ЧМ-2022 в Катаре. Каземиро дебютировал за Бразилию в 2011 году. С тех пор на его счету 42 матча и два гола за "селесао".