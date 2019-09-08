Пике рассказал, кто из тренеров был ему словно отец

Новости спорта:Испанский защитник признался, что Сэр Алекс Фергюсон был ему как отец

Защитник Барселоны Жерар Пике рассказал о своем отношении к бывшему тренеру Манчестер Юнайтед Алексу Фергюсону.

Он был мне словно второй отец.

Переезд в Манчестер стал самым сложным выбором в моей карьере, поскольку мне было 17 лет, а я был вынужден покинуть семью и друзей. Фергюсон мне очень помог.

Меня вдохновляло то, как он справлялся с любыми ситуациями. Что меня особенно впечатляло, так это его лидерские качества, проявлявшиеся в сложные времена.

Это просто фантастика. Я учился у него каждый день, – поделился Пике.