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Пике рассказал, кто из тренеров был ему словно отец

Пике рассказал, кто из тренеров был ему словно отец
14:03 Сегодня Телеграф Трибуна Фото: Твиттер

Новости спорта:Испанский защитник признался, что Сэр Алекс Фергюсон был ему как отец

Защитник Барселоны Жерар Пике рассказал о своем отношении к бывшему тренеру Манчестер Юнайтед Алексу Фергюсону.

Он был мне словно второй отец.

Переезд в Манчестер стал самым сложным выбором в моей карьере, поскольку мне было 17 лет, а я был вынужден покинуть семью и друзей. Фергюсон мне очень помог.

Меня вдохновляло то, как он справлялся с любыми ситуациями. Что меня особенно впечатляло, так это его лидерские качества, проявлявшиеся в сложные времена.

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Это просто фантастика. Я учился у него каждый день, – поделился Пике.

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ФК Барселона, ФК Манчестер Юнайтед, Алекс Фергюсон, Жерар Пике, Новости футбола.
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