Экс-тренер МЮ сравнил Рэшфорда с Роналду

Новости спорта:Рене Меленстен сравнил английского нападающего Манчестер Юнайтед Маркуса Рэшофорда с звездой сборной Португалии Криштиану Роналду.

Бывший тренер «Манчестер Юнайтед» Рене Меленстен сравнил форварда Маркус Рэшфорд с Криштиану Роналду.

«Во многих отношениях Криштиану уникален, потому что он обладает безграничной верой в свои способности. Но я считаю, что у Маркуса Рэшфорда похожий образ мышления и желание стать лучшим игроком, поэтому он должен использовать Криштиану как пример для подражания.

Я не говорю, что Маркус может стать следующим Роналду, я считаю Криштиану единственным в своем роде. Роналду – один из величайших игроков в истории футбола, которого будут вспоминать наряду с Пеле, Марадоной, Месси, Эйсебио и Кройфом. Но Маркус может заслужить свою репутацию как фантастического игрока, если будет достаточно сильно этого хотеть.

У Криштиану есть природный инстинкт забивать красивейшие из возможных голов, и это качество я вижу и у Маркуса Рэшфорда. Роналду всегда пытается найти верхний угол ворот с расстояния в 30 ярдов и забить лучший гол сезона. Я пытался убедить его, что ему нужно стать отличным бомбардиром, а не игроком, забивающим только красивые голы. Конечно, мы работали над его техникой удара, но мы также работали и над его мыслительным процессом, чтобы помочь ему научиться занимать такие позиции, откуда он мог бы забивать больше голов», - цитирует специалиста Goal.