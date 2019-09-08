Скачать
Воскресенье, 08.09.2019
Украина в ярком матче громит сборную Литвы в отборе на Евро-2020 (Фото, Видео)
Украина в ярком матче громит сборную Литвы в отборе на Евро-2020 (Фото, Видео)
Левченко завоевала серебро в финальном этапе Бриллиантовой лиги
Левченко завоевала серебро в финальном этапе Бриллиантовой лиги
Нурмагомедов феерично победил Порье (Фото, Видео)
Нурмагомедов феерично победил Порье (Фото, Видео)
Ураган уничтожил Продэксим в поединке за Суперкубок Украины (Видео)
Ураган уничтожил Продэксим в поединке за Суперкубок Украины (Видео)

Оборона сборной Украины - лучшая в отборе на ЧЕ-2020

Оборона сборной Украины - лучшая в отборе на ЧЕ-2020
14:28 Сегодня Телеграф football.ua Фото: Твиттер

Новости спорта:Команда Андрея Шевченко прекрасно стартовала в рамках отбора на чемпионат Европы 2020.

Сборная Украины лидирует в группе В, набрав 13 очков в пяти матчах. При этом "желто-синие" пропустили только один гол – пока что это лучший показатель нынешнего отбора.

Также по одному мячу пропустили англичане и бельгийцы. Однако если Бельгия сыграла те же пять встреч, то у Англии пока только три матча.

Лучшими атаками располагают сборные России (17 мячей в 5 играх), Франции и Италии (по 16 в 5).

Украина в ярком матче громит сборную Литвы в отборе на Евро-2020 (Видео)

Лихтенштейн, Сан-Марино, Андорра и Гибралтар пока что не забивали голов в отборе.

В пятом туре украинцы обыграли Литву (3:0), а следующий поединок отбора сыграют с этим же соперником 11 октября.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

Андрей Шевченко, Сборная Украины, Футбол, Новости футбола.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Украина в ярком матче громит сборную Литвы в отборе на Евро-2020 (Фото, Видео)
02 Свитолина узнала имена потенциальных соперниц на турнире в Китае
03 Отбор на Евро-2020: Исландия на своем поле уверенно побеждает Молдову
04 Хабиб рассказал, с кем хочет провести следующий поединок
05 Хет-трик Кейна приносит Англии крупную победу над Болгарией (Фото, Видео)
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Посмотреть всю ленту новостей
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2019, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь