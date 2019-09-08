Оборона сборной Украины - лучшая в отборе на ЧЕ-2020

Новости спорта:Команда Андрея Шевченко прекрасно стартовала в рамках отбора на чемпионат Европы 2020.

Сборная Украины лидирует в группе В, набрав 13 очков в пяти матчах. При этом "желто-синие" пропустили только один гол – пока что это лучший показатель нынешнего отбора.

Также по одному мячу пропустили англичане и бельгийцы. Однако если Бельгия сыграла те же пять встреч, то у Англии пока только три матча.

Лучшими атаками располагают сборные России (17 мячей в 5 играх), Франции и Италии (по 16 в 5).

Лихтенштейн, Сан-Марино, Андорра и Гибралтар пока что не забивали голов в отборе.

В пятом туре украинцы обыграли Литву (3:0), а следующий поединок отбора сыграют с этим же соперником 11 октября.