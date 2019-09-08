Форвард сборной Франции недоволен ролью запасного в Челси

Новости спорта:Форвард сборной Франции Оливье Жиру недоволен ролью запасного в лондонском Челси.

Нападающий "Челси" Оливье Жиру заявил, что не отдаст Тэмми Абрахаму место в стартовом составе команды без боя.

"Естественно, я не буду с этим мириться! Я помышляю о том, чтобы забивать голы. Я здесь, чтобы помогать новому поколению, но учтите, что мне еще рано на пенсию.

Я по-прежнему голоден и полон амбиций. Я определенно не хочу быть вторым нападающим "Челси". Я здесь как старший брат для молодежи, но это не означает, что я должен быть на лавке", — цитирует Жиру Le Figaro.

Отметим, что 21-летний Абрахам отметился 4 голами в двух последних матчах за "Челси". Это на два больше, чем Жиру за весь прошлый сезон в рамках АПЛ.