Ярмоленко сыграл юбилейный матч за сборную Украины

Новости спорта:Нападающий лондонского Вест Хэма Андрей Ярмоленко отметился юбилейным поединке в составе сборной Украины.

Матч против Литвы оказался для полузащитника Вест Хэма Андрея Ярмоленко 50-м, проведенным за сборную Украины в официальных турнирах.

Он стал 6-м футболистом национальной дружины, достигшим этого рубежа. 28 встреч Андрей отыграл в отборах к чемпионатам мира, 19 – в отборах к чемпионатам Европы и основной части Евро, а также 3 – в Лиге наций.

В 42-х матчах Ярмоленко представлял в главной команде страны Динамо, в 4-х – дортмундскую Боруссию и также в 4-х – Вест Хэм.

Лидирует в списке игроков, сыгравших наибольшее количество официальных матчей Андрей Шевченко – 74 игры. За ним следуют: Анатолий Тимощук (73 поединка), Андрей Пятов (62 матча), Александр Шовковский (57 игр) и Олег Гусев (53 матча).