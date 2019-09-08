Ман Сити зимой подпишет лидера обороны Интера

Новости спорта:Словацкий защитник Милан Шкриниар может пополнить ряды Манчестер Сити уже этой зимой.

В случае, если на восстановление перенесшего операцию на колене Эмерика Ляпорта понадобится больше четырех месяцев, Манчестер Сити постарается заменить его в январе защитником Интера Миланом Шкриниаром — сообщает Sky Sports со ссылкой на источники в Италии.

Поскольку трансферное окно уже закрыто, сейчас "горожане" могут подписать разве что какого-нибудь свободного агента, к тому же нет сомнений, что Манчестер Сити и в отсутствие Ляпорта без особого труда выйдет из группы Лиги чемпионов, в которой ему будут противостоять Аталанта, Динамо Загреб и Шахтер, и достойно выступит в АПЛ. А вот под плей-офф ЛЧ Хосеп Гвардиола хочет иметь полный боевой комплект.

24-летний Шкриниар третий сезон выступает в Интере и является ключевым исполнителем нынешнего лидера чемпионата Италии.