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Ман Сити зимой подпишет лидера обороны Интера

Ман Сити зимой подпишет лидера обороны Интера
15:33 Сегодня Телеграф football.ua Фото: Твиттер

Новости спорта:Словацкий защитник Милан Шкриниар может пополнить ряды Манчестер Сити уже этой зимой.

В случае, если на восстановление перенесшего операцию на колене Эмерика Ляпорта понадобится больше четырех месяцев, Манчестер Сити постарается заменить его в январе защитником Интера Миланом Шкриниаром — сообщает Sky Sports со ссылкой на источники в Италии.

Поскольку трансферное окно уже закрыто, сейчас "горожане" могут подписать разве что какого-нибудь свободного агента, к тому же нет сомнений, что Манчестер Сити и в отсутствие Ляпорта без особого труда выйдет из группы Лиги чемпионов, в которой ему будут противостоять Аталанта, Динамо Загреб и Шахтер, и достойно выступит в АПЛ. А вот под плей-офф ЛЧ Хосеп Гвардиола хочет иметь полный боевой комплект.

Украина в ярком матче громит сборную Литвы в отборе на Евро-2020 (Фото, Видео)

24-летний Шкриниар третий сезон выступает в Интере и является ключевым исполнителем нынешнего лидера чемпионата Италии.

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ФК Интер (Милан), ФК Манчестер Сити, Футбол, Новости футбола, Милан Шкриниар.
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