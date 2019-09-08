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Нойер заявил, когда закончит карьеру в сборной

Нойер заявил, когда закончит карьеру в сборной
23:56 Вс, 8 Сентябрь 2019 Телеграф isport.ua Фото: Твиттер

Новости спорта:Мануэль Нойер уверен, что еще долгое время может приносить пользу сборной Германии.

Вратарь мюнхенской Баварии и национальной команды Германии Мануэль Нойер рассказал, когда планирует завершить выступления на профессиональном уровне.

Опытный футболист уверен, что еще может прогрессировать и приносить пользу, как клубу, так и национальной сборной.

"Трудно оставаться мотивированным, когда ты больше не нужен и чувствуешь это. Уверен, что я все еще нужен сборной. Здесь все рады видеть меня. Конечно, мне все нужно доказывать своей игрой.

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То, что играю так долго, является результатом моей любви к этому виду спорту. Мне нравится тренироваться и играть. Я доволен, когда занимаюсь этим. Мне уже 33, но я все еще чувствую, что могу стать лучше", - приводит слова Нойера Die Welt.

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Сборная Германии, Новости футбола, Мануэль Нойер, ЧЕ-2020.
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