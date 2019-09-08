Нойер заявил, когда закончит карьеру в сборной

Новости спорта:Мануэль Нойер уверен, что еще долгое время может приносить пользу сборной Германии.

Вратарь мюнхенской Баварии и национальной команды Германии Мануэль Нойер рассказал, когда планирует завершить выступления на профессиональном уровне.

Опытный футболист уверен, что еще может прогрессировать и приносить пользу, как клубу, так и национальной сборной.

"Трудно оставаться мотивированным, когда ты больше не нужен и чувствуешь это. Уверен, что я все еще нужен сборной. Здесь все рады видеть меня. Конечно, мне все нужно доказывать своей игрой.

То, что играю так долго, является результатом моей любви к этому виду спорту. Мне нравится тренироваться и играть. Я доволен, когда занимаюсь этим. Мне уже 33, но я все еще чувствую, что могу стать лучше", - приводит слова Нойера Die Welt.