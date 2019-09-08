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Капитан ПСЖ: Слава богу, Неймар остался в Париже

Капитан ПСЖ: Слава богу, Неймар остался в Париже
16:10 Сегодня Телеграф championat.com Фото: Твиттер

Новости спорта:Лидер обороны ПСЖ и сборной Бразилии Тьяго Силва прокомментировал несостоявшийся трансфер Неймара в Барселону.

Центральный защитник «Пари Сен-Жермен» и сборной Бразилии Тьяго Силва остался доволен тем, что его одноклубник и партнёр по национальной команде Неймар остался в стане действующих чемпионов французской Лиги 1.

«Слава богу, Неймар остался. Мы очень рады, потому что у нас очень большая цель. Все знают, что речь идёт о Лиге чемпионов. Понятно, что мы не сможем осуществить свою мечту без отличных футболистов.

Уход Неймара стал бы для «нас огромной потерей. После трёх месяцев без футбола он показал, насколько хорош и важен», — приводит слова Силвы Goal.

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В минувшее трансферное окно Неймар хотел вернуться в каталонскую «Барселону», за которую выступал с 2013 по 2017 год, но клубы не сумели договориться о сделке.

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ФК Барселона, ФК ПСЖ, Неймар, Футбол, Тьяго Силва, Новости футбола.
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