Звезда Барселоны назвал футболистов, которые должны стать лучшими в мире

Новости спорта:Испанский хавбек Барселоны Серхио Бускетс поделился своим мнением о футболистах, которые могут добиться больших успехов в будущем.

Центральный полузащитник Барселоны и сборной Испании Серхио Бускетс рассказал о игроках, которые, по его мнению, должны стать лучшими в мире.

Опытный испанец считает, что его соотечественник Фабиан Руис и одноклубник Френки Де Йонг обладают необходимым потенциалом, чтобы добиться лучших результатов.

"И Фабиан и Де Йонг обладают огромным талантом. Возможно, Френки еще нужно полностью адаптироваться под стиль Барселоны, но они оба символизируют настоящее и будущее.

Уверен, они станут лучшими в мире на своих позициях", – приводит слова Бускетса портал Football Italia.

Ранее стало известно, что Барселона готовится предложить пожизненный контракт главному лидеру команды Лионелю Месси.