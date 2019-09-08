Легендарный экс-тренер Арсенала: "Канониры" хотели подписать Месси и Роналду

Новости спорта:Именитый экс-тренер Арсенала рассказал, как в свое время "канониры" могли подписать Лионеля Месси и Криштиану Роналду.

Бывший главный тренер Арсенала Арсен Венгер заявил, что в свое время "канониры" рассматривали вариант с подписанием форварда Криштиану Роналду и нападающего Лионеля Месси.

"Пытались ли мы подписать Роналду? Да, но уже ничего не изменить. Теперь нужно жить с пониманием того, что сделка не состоялась.

Месси? Мы обсуждали вариант покупки, когда договорились о трансфере Сеска Фабрегаса. Но в то время Месси был неприкасаемым", - приводит слова Венгера Daily Star.

Ранее Венгер рассказал, при каком условии форвард Ливерпуля Мохамед Салах сравнится с Месси.