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Легендарный экс-тренер Арсенала: "Канониры" хотели подписать Месси и Роналду

Легендарный экс-тренер Арсенала: "Канониры" хотели подписать Месси и Роналду
18:21 Сегодня Телеграф isport.ua Фото: Твиттер

Новости спорта:Именитый экс-тренер Арсенала рассказал, как в свое время "канониры" могли подписать Лионеля Месси и Криштиану Роналду.

Бывший главный тренер Арсенала Арсен Венгер заявил, что в свое время "канониры" рассматривали вариант с подписанием форварда Криштиану Роналду и нападающего Лионеля Месси.

"Пытались ли мы подписать Роналду? Да, но уже ничего не изменить. Теперь нужно жить с пониманием того, что сделка не состоялась.

Месси? Мы обсуждали вариант покупки, когда договорились о трансфере Сеска Фабрегаса. Но в то время Месси был неприкасаемым", - приводит слова Венгера Daily Star.

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Ранее Венгер рассказал, при каком условии форвард Ливерпуля Мохамед Салах сравнится с Месси.

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Все по теме:

Криштиану Роналду, ФК Арсенал (Лондон), Арсен Венгер, Лионель Месси, Футбол, Новости футбола.
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