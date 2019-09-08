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Определен лучший игрок Шахтера в августе

Определен лучший игрок Шахтера в августе
18:35 Сегодня Телеграф terrikon.com Фото: Твиттер

Новости спорта:Атакующий хавбек сборной Украины Марлос признан лучшим игроком донецкого Шахтера по итогам августа.

Подводим итоги голосования за лучшего футболиста "Шахтера" в августе.

Традиционно игрока месяца выбирали болельщики в социальных сетях клуба. Всего в определении лучшего приняли участие 7 000 человек.

 

Победителем опроса стал Марлос – 3 919 голосов. На втором месте при поддержке 1 773 болельщиков расположился Тайсон, а третье место занял Тете (1 308).

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В августе Марлос в четырех матчах за "Шахтер" забил три мяча и отдал две результативных передачи.

В матче с "Олимпиком", напомним, Марлос забил 60-й гол за "Шахтер". На это у него ушло чуть более 5 лет.

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ФК Шахтер, Чемпионат Украины, Марлос, Футбол, Новости футбола.
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