Определен лучший игрок Шахтера в августе

Новости спорта:Атакующий хавбек сборной Украины Марлос признан лучшим игроком донецкого Шахтера по итогам августа.

Подводим итоги голосования за лучшего футболиста "Шахтера" в августе.

Традиционно игрока месяца выбирали болельщики в социальных сетях клуба. Всего в определении лучшего приняли участие 7 000 человек.

Болельщики «Шахтера» сделали свой выбор! Марлос – лучший в августе!https://t.co/v8yCa0eTyX pic.twitter.com/I2GfG8ObwF — ⚒FC SHAKHTAR DONETSK (@FCShakhtar) September 8, 2019

Победителем опроса стал Марлос – 3 919 голосов. На втором месте при поддержке 1 773 болельщиков расположился Тайсон, а третье место занял Тете (1 308).

В августе Марлос в четырех матчах за "Шахтер" забил три мяча и отдал две результативных передачи.

В матче с "Олимпиком", напомним, Марлос забил 60-й гол за "Шахтер". На это у него ушло чуть более 5 лет.