Экс-игрок Челси сравнил Неймара и Стерлинга и рассказал, кто лучше

Новости спорта:Звезда лондонского Челси Тони Каскарино поделился своим мнением о Неймаре и Рахиме Стерлинге.

Бывший игрок «Челси» Тони Каскарино сравнил полузащитника Манчестер Сити Рахима Стерлинга с нападающим ПСЖ Неймаром.

«Я могу утверждать, что Стерлинг входит в пятёрку лучших игроков в мире. Если бы появился на трансферном рынке завтра, то Манчестер Сити не смог бы купить его за € 170 млн.

Если он продолжит прогрессировать, то станет лучшим в мире и, возможно, выиграет Золотой мяч. Если он выиграет с Манчестер Сити Лигу чемпионов, то у него будет отличный шанс на награду.

Между Стерлингом и Неймаром я бы выбрал первого. Я считаю, что Стерлинг лучше на поле. У него лучше показатели и он играет в более сильной команде. Я видел, как Неймар вытворяет некоторые вещи, которые не сделал бы ни один другой футболист. Но если вам нужен игрок, который будет более полезен для команды, то вам стоит выбрать Стерлинга", — приводит слова Каскарино talkSPORT.