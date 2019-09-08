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Джеко: Я очень рад переходу Мхитаряна в Рому

Джеко: Я очень рад переходу Мхитаряна в Рому
22:19 Сегодня Телеграф terrikon.com Фото: Твиттер

Новости спорта:Боснийский форвард Эдин Джеко прокомментировал переход Генриха Мхитаряна в римскую Рому.

Нападающий сборной Боснии и Герцеговины Эдин Джеко - в преддверии матча отбора Евро-2020 против команды Армении.

"Рад, что игрок такого уровня, как Генрих Мхитарян, перешел в "Рому", он мне очень поможет своими классными передачами, - приводит слова форварда официальный сайт УЕФА.

Однако хотелось бы, чтобы он был не в лучшей форме, ведь мы будем не партнерами, а соперниками. В любом случае нас ждет непростая игра".

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"Мы начали отборочный цикл матчем с Арменией. Победили 2:1, но армянская сборная доставила нам немало проблем. Сейчас армяне добились заметного прогресса, однако мы все равно приехали за победой", - сказал в свою очередь главный тренер сборной Боснии и Герцеговины Роберт Просинечки.

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ФК Рома, Эдин Джеко, Генрих Мхитарян, Футбол, Новости футбола.
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