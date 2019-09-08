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Клопп: Коутиньо хороший трансфер для Баварии и Бундеслиги

Клопп: Коутиньо хороший трансфер для Баварии и Бундеслиги
22:46 Сегодня Телеграф championat.com Фото: Твиттер

Новости спорта:Немецкий специалист Юрген Клопп прокомментировал переход Филиппе Коутиньо в Баварию.

Главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп прокомментировал переход своего бывшего подопечного полузащитника «Барселоны» Филиппе Коутиньо в «Баварию».

«Коутиньо — игрок мирового класса. Это хороший трансфер для «Баварии» и Бундеслиги. Когда я впервые услышал об этом, то подумал, что „Бавария“ и Коутиньо хорошо подойдут друг другу.

Это может прозвучать странно, но у нас не было достаточно денег, чтобы заполучить его. Мы уже потратили все деньги, которые получили за трансфер Филиппе. Я сказал ему лично, что он и «Бавария» подойдут друг другу", — приводит слова Клоппа Goal со ссылкой на Bild.

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Напомним, что «Бавария» арендовала 27-летнего Коутиньо за € 8,5 млн до лета 2020 года. По истечении этого срока немецкий клуб будет иметь право выкупить хавбека за € 120 млн.

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ФК Бавария, ФК Ливерпуль, Футбол, Юрген Клопп, Новости футбола, Филиппе Коутиньо.
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