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"Уровень юмора повышается": Зинченко рассказал об атмосфере в сборной

"Уровень юмора повышается": Зинченко рассказал об атмосфере в сборной
07:56 Сегодня Телеграф Спорт Арена Фото: Instagram

Новости спорта:Александр Зинченко высоко оценивает свои качества юмориста.

Полузащитник сборной Украины Александр Зинченко рассказал об атмосфере в национальной команде на фоне победы в отборе Евро-2020 над Литвой (3:0). По его словам, чувство юмора играет важную роль для настроения игроков.

«Думаю, что важную роль при создании атмосферы в команде играет чувство юмора. Но не у всех в сборной оно есть. Когда я приезжаю в сборную – уровень юмора повышается», — сказал Зинченко в эфире программы Профутбол.

«Никто не расслабляется. Вперед у нас три самые важные игры, от них будем отталкиваются. Главное, что все в хорошем настроении. Лично я вообще не устал».

Украина в ярком матче громит сборную Литвы в отборе на Евро-2020 (Фото, Видео)

После победы над Литвой украинцы сохраняют лидерство в отборочной группе, оторвавшись от Португалии на 8 очков. Действующий чемпион Европы провел на два матча меньше.

Во вторник, 10 сентября, подопечные Андрея Шевченко в Днепре проведут контрольный матч со сборной Нигерии.

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Сборная Украины, Футбол, Новости футбола, Александр Зинченко, Отбор на Евро-2020.
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