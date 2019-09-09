Скачать
Понедельник, 09.09.2019
Триллер в США: Надаль обыграл Медведева в финале US Open (Фото, Видео)
Надаль в невероятном матче обыграл Медведева, завоевал титул US Open (Фото, Видео)
Отбор на Евро-2020: результаты и обзоры матчей 8 сентября (Видео)
Отбор на Евро-2020: результаты и обзоры матчей 8 сентября (Видео)
Сборная Сербии выборола золото ЧЕ-2019 по волейболу, обыграв Турцию в финале (Фото, Видео)
Сборная Сербии выборола золото ЧЕ-2019 по волейболу, обыграв Турцию в финале (Фото, Видео)
ХК Донбасс завоевал золото Donbass Open Cup-2019 (Фото, Видео)
ХК Донбасс завоевал золото Donbass Open Cup-2019 (Фото, Видео)

Интер намерен продлить контракт с "любимчиком" Месси

Интер намерен продлить контракт с "любимчиком" Месси
09:22 Сегодня Телеграф championat.com Фото: Twitter

Новости спорта:Интер планирует продлить контракт с нападающим Лаутаро Мартинесом.

Интер планирует продлить контракт с нападающим Лаутаро Мартинесом, сообщает журналист La Gazzetta dello Sport Николо Шира в твиттере.

Нерадзурри предложат аргентинцу новое соглашение сроком на 5 лет с зарплатой 2,7 миллиона евро в год.

Мартинес перешел в Интер летом 2018 года из Расинга. В прошлом сезоне 22-летний форвард сыграл за нерадзурри в 33 матчах, в которых отметился 9 голами и 2 результативными передачами.

Коноплянка рассказал, почему так и не смог заиграть в Бундеслиге 

В новом сезоне аргентинец провел 2 игры за Интер и забил мяч в ворота Кальяри во втором туре Серии А.

В следующем туре чемпионата Италии Интер сыграет дома с Удинезе. Под руководством Антонио Конте миланская команда уже одержала две победы в Серии А.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

ФК Интер (Милан), Серия А, Футбол, Новости футбола, Лаутаро Мартинес.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Джошуа рассказал, что будет, если он снова проиграет Руису
02 Назван вероятный соперник Ломаченко в следующем бою
03 Триллер в США: Надаль обыграл Медведева в финале US Open (Фото, Видео)
04 Динамо одержало первую победу под руководством Михайличенко (Видео)
05 "Одной рукой отправлю в нокаут": обидчик Кличко пригрозил Усику
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Посмотреть всю ленту новостей
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2019, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь