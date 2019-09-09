Интер намерен продлить контракт с "любимчиком" Месси

Новости спорта:Интер планирует продлить контракт с нападающим Лаутаро Мартинесом.

Интер планирует продлить контракт с нападающим Лаутаро Мартинесом, сообщает журналист La Gazzetta dello Sport Николо Шира в твиттере.

Нерадзурри предложат аргентинцу новое соглашение сроком на 5 лет с зарплатой 2,7 миллиона евро в год.

Мартинес перешел в Интер летом 2018 года из Расинга. В прошлом сезоне 22-летний форвард сыграл за нерадзурри в 33 матчах, в которых отметился 9 голами и 2 результативными передачами.

В новом сезоне аргентинец провел 2 игры за Интер и забил мяч в ворота Кальяри во втором туре Серии А.

В следующем туре чемпионата Италии Интер сыграет дома с Удинезе. Под руководством Антонио Конте миланская команда уже одержала две победы в Серии А.