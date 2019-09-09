Интер представил резервную форму на сезон (Фото)

Новости спорта:Итальянцы показали миру третий комплект формы, в котором попробуют завоевать титул Серии А.

Официальный сайт Интера сообщает, что третий комплект формы содержит элементы футболок сезонов 1997-1998 и 2009-2010 годов, которые стали самыми успешными в истории клуба.

«Интер» после двух туров стартовавшего сезона итальянской Серии А занимает первое место, набрав 6 очков. Ближайшими преследователями нерадзурри являются «Ювентус» и «Торино», уступающие им лишь по дополнительным показателям.

Форма Интера:

В 3-м туре «Интеру» предстоит на своём поле встретиться с «Удинезе». Матч состоится 14 сентября на стадионе «Джузеппе Меацца» в Милане, стартовый свисток прозвучит в 21:45 мск.