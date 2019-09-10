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Депай намерен перейти в итальянский гранд

Депай намерен перейти в итальянский гранд
06:30 Сегодня Телеграф championat.com Фото: Твиттер

Новости спорта:Нападающий Лиона Мемфис Депай не горит желанием продолжать выступление за свой нынешний клуб.

Как сообщает Calciomercato.com, несмотря на недавнее заявление, в котором 25-летний футболист выразил удовлетворение тем, что остался во французской команде, он хочет перебраться в более сильный клуб.

Основным претендентом на Депая называется Милан, и форвард намерен перейти в стан россонери уже в зимнее трансферное окно. Если Лион откажется от сделки, игрок будет настаивать на своей продаже.

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Депай является воспитанником ПСВ, а в Лион перешёл из Манчестер Юнайтед, за который выступал с 2015 по 2017 год. В нынешнем сезоне нападающий принял участие в 4 матчах французской Лиги 1, в которых отметился 4 голами и 1 результативной передачей.

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ФК Милан, ФК Лион, Серия А, Мемфис Депай.
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