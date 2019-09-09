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Понедельник, 09.09.2019
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Отбор на Евро-2020: расписание всех матчей 9 сентября

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Отбор на Евро-2020: расписание всех матчей 9 сентября
16:15 Сегодня Телеграф Телеграф Спорт

Новости спорта:В понедельник, 9 сентября, будет сыграно 10 матчей квалификации на чемпионат Европы.

В понедельник, 9 сентября, продолжатся баталии 6-го тура отборочного цикла чемпионата Европы по футболу. Три матча игрового дня в прямом эфире покажут украинские телеканалы.

ФУТБОЛ: 9 сентября (понедельник)

Товарищеские матчи

21:45 Уэльс - Беларусь

Чемпионат Европы 2020 Квалификация

группа C

21:45 Северная Ирландия - Германия Футбол 1

21:45 Эстония - Нидерланды

группа E

19:00 Азербайджан - Хорватия Футбол 1

21:45 Венгрия - Словакия

группа G

21:45 Словения - Израиль

21:45 Польша - Австрия

21:45 Латвия - Северная Македония

группа I

21:45 Шотландия - Бельгия Футбол 2

21:45 Сан-Марино - Кипр

21:45 Россия - Казахстан

Экс-игрок сборной: Украина демонстрирует вкусный футбол

Напомним подопечные Андрея Шевченко одержали разгромную победу над сборной Литвы в поединке отборочного цикла к чемпионату Европы 2020. Свой следующий матч украинцы сыграют 10 сентября против Нигерии, это будет товарищеская встреча.

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Сборная Германии, Футбол, Евро-2020, Квалификация, Новости футбола.
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