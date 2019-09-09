Отбор на Евро-2020: расписание всех матчей 9 сентября

Новости спорта:В понедельник, 9 сентября, будет сыграно 10 матчей квалификации на чемпионат Европы.

В понедельник, 9 сентября, продолжатся баталии 6-го тура отборочного цикла чемпионата Европы по футболу. Три матча игрового дня в прямом эфире покажут украинские телеканалы.

ФУТБОЛ: 9 сентября (понедельник)

Товарищеские матчи

21:45 Уэльс - Беларусь

Чемпионат Европы 2020 Квалификация

группа C

21:45 Северная Ирландия - Германия Футбол 1

21:45 Эстония - Нидерланды

группа E

19:00 Азербайджан - Хорватия Футбол 1

21:45 Венгрия - Словакия

группа G

21:45 Словения - Израиль

21:45 Польша - Австрия

21:45 Латвия - Северная Македония

группа I

21:45 Шотландия - Бельгия Футбол 2

21:45 Сан-Марино - Кипр

21:45 Россия - Казахстан

Напомним подопечные Андрея Шевченко одержали разгромную победу над сборной Литвы в поединке отборочного цикла к чемпионату Европы 2020. Свой следующий матч украинцы сыграют 10 сентября против Нигерии, это будет товарищеская встреча.