Отбор на Евро-2020: расписание всех матчей 9 сентября

В понедельник, 9 сентября, продолжатся баталии 6-го тура отборочного цикла чемпионата Европы по футболу. Три матча игрового дня в прямом эфире покажут украинские телеканалы.
ФУТБОЛ: 9 сентября (понедельник)
Товарищеские матчи
21:45 Уэльс - Беларусь
Чемпионат Европы 2020 Квалификация
группа C
21:45 Северная Ирландия - Германия Футбол 1
21:45 Эстония - Нидерланды
группа E
19:00 Азербайджан - Хорватия Футбол 1
21:45 Венгрия - Словакия
группа G
21:45 Словения - Израиль
21:45 Польша - Австрия
21:45 Латвия - Северная Македония
группа I
21:45 Шотландия - Бельгия Футбол 2
21:45 Сан-Марино - Кипр
21:45 Россия - Казахстан
Напомним подопечные Андрея Шевченко одержали разгромную победу над сборной Литвы в поединке отборочного цикла к чемпионату Европы 2020. Свой следующий матч украинцы сыграют 10 сентября против Нигерии, это будет товарищеская встреча.