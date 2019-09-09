Украина - Нигерия: букмекеры верят в команду Шевченко

Новости спорта:Букмекеры дали прогноз на футбольный матч Украина - Нигерия.

Во вторник, 10 сентября, футболисты национальной сборной Украины проведут домашний товарищеский поединок против команды Нигерии.

По мнению букмекеров, фаворитами этого матча являются подопечные Андрея Шевченко.

Лидер букмекерского дела - контора William Hill принимает ставки на победу украинцев с коэффициентом 1,70, на ничью - 3,60, на победу африканцев - 5.25.

Отметим, что это первая очная встреча команд на уровне национальных сборных. Всего же в своей истории наша национальная сборная шесть раз играла с представителями Африки - три победы и три ничьи. 2004 год: Ливия - Украина - 1:1, 2006: Ливия Украина - 0:3, 2006: Украина - Тунис - 1:0, 2013: Украина - Камерун - 0:0, 2014: Украина - Нигер - 2:1, 2018: Марокко - Украина - 0:0.

В 2019 году сборная Украины сыграла пять матчей квалификации к чемпионату Европы-2020, в которых одержала четыре победы (две - над Люксембургом, а также над Сербией и Литвой) и разошлась миром с Португалией.

Трехкратные обладатели Кубка африканских наций в нынешнем розыгрыше этого турнира заняли третье место - 5 побед и 2 поражения (в том числе - от победителя турнира Алжира в полуфинале).

В текущем рейтинге ФИФА сборная Украины занимает 25-е место, а команда Нигерии - 33-е.

Игру Украина - Нигерия доверено обслуживать итальянской бригаде арбитров во главе с Паоло Валери. На линиях ему будут помогать Алессандро Костанцо и Стефано Алассио.

Поединок пройдет во вторник в Днепре. Это город уже десять лет не принимал матчи национальной футбольной сборной. Ранее в Днепре были проведены три встречи, в которых наша команда одержала две победы и один раз сыграла вничью. В 2005 году украинцы не смогли победить Албанию в отборе ЧМ-2006 (2:2), в 2008-м в товарищеском матче одолели Норвегию (1:0) и в 2009-м в квалификации ЧМ-2009 одержали историческую победу над Англией (1:0).

Поединок, который начнется на "Днепр-Арене" в 21.30, в прямом эфире покажут телеканалы "Украина" и "Футбол 1".