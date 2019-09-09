"Большой человек": Коноплянка рассказал о разговоре с Ахметовым

Новости спорта:Коноплянка перебрался из Шальке в Шахтер в последний день трансферного окна.

В начале сентября вингер сборной Украины Евгений Коноплянка подписал контракт с донецким Шахтером сроком на три года.

Перед этим следовала целая эпопея с переходом Коноплянки в турецкие клубы. Звучали новости о вот-вот подписанных контрактах, а вечером следовали сообщения о срывах. Но в конце концов украинец выбрал родной чемпионат и, не просто, вернулся, а перешел в донецкий Шахтер, с которым еще 4 года назад сражался в футболке Днепра.

И вот появились детали такого выбора Коноплянки - разговор с Ахметовым.

"Ринат Леонидович набрал меня, поговорили. Для меня это, если честно, очень приятно. Остались чувства после этого разговора, правда. Большой человек.

И когда таким разговором он со мной поддерживает связь, ну это очень приятно. Потому что как будто знаю его десять лет. Приятно вдвойне. Хочется оставить светлое пятно в этом клубе", - рассказал игрок интервью Великому футболу.

Напомним, Коноплянка со сборной Украины обыграл Литву в рамках отбора на Евро-2020.