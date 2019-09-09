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Болезнь Михайловича: доктора рассказали о состоянии здоровья

Болезнь Михайловича: доктора рассказали о состоянии здоровья
19:49 Сегодня Телеграф championat.com

Новости спорта:Состояние Михайловича оценивается как очень хорошее.

В больнице прокомментировали состояние здоровья главного тренера «Болоньи» Синиши Михайловича.

Напомним, летом тренеру был поставлен диагноз «агрессивная форма лейкемии», и он уже прошёл первый курс химиотерапии. Михайлович не отрывался от работы с командой. Он наблюдал за тренировками футболистов через видеосвязь.

«Состояние пациента очень хорошее. Первые медицинские тесты продемонстрировали положительную динамику после прохождения курса химиотерапии», — приводит слова Михайловича Football Italia.

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Ранее сообщалось, что Михайлович не сможет посетить матч «Болоньи» с «Брешией» в чемпионате Италии из-за прохождения второго курса химиотерапии. Он будет находиться в онкологическом отделении больницы Сант'Орсола под пристальным надзором врачей.

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ФК Интер (Милан), Серия А, Новости спорта, Синиша Михайлович.
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