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Первая лига. Металлист 1925 вдевятером проиграл Минаю

Первая лига. Металлист 1925 вдевятером проиграл Минаю
21:23 Сегодня Телеграф Фото: ФК Металлист 1925

Новости спорта:Металлист-1925 в матче с двумя удалениями проиграл Минаю.

В матче 8-го тура чемпионата Украины Первой лиги «Металлист-1925» на своем поле принимал «Минай» и проиграл 2:3.

При этом харьковская команда доигрывала поединок без двух игроков: на 36-й минуте был удален Дехтяренко, а на 64-й - Прядун. Кроме того, «Минай» не реализовал пенальти.

«Минай» набирает 14 пунктов и догоняет харьковчан - команды делят 5-е место.

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В еще одном матче «Оболонь-Бровар» обыграла «Николаев» 2:0.

Металлист-1925 - Минай 2:3

Голы: Кольцов, 19, Лукас, 83 - Гавриленко, 10, Нуриев, 37, Гегедош, 89

Оболонь-Бровар - Николаев 2:0

Голы: Гуськов, 45, Коваленко, 74

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Чемпионат Украины, Первая лига, УПЛ, ФК Металлист 1925.
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